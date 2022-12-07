الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بمشاركة دولية ومحلية.. منتدى الجوف الزراعي يناقش عددًا من أوراق العمل
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بمشاركة دولية ومحلية.. منتدى الجوف الزراعي يناقش عددًا من أوراق العمل

بمشاركة دولية ومحلية.. منتدى الجوف الزراعي يناقش عددًا من أوراق العمل

بمشاركة دولية ومحلية.. منتدى الجوف الزراعي يناقش عددًا من أوراق العمل
٠١:٤٣:٤٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن منتدى الجوف الزراعي الدولي الأول الذي أُقيم في مدينة سكاكا بالجوف أمس, أنه ناقش عددًا من أوراق العمل المقدمة من متخصصين دوليين ومحليين.

التطبيقات المحلية والإقليمية لاستخدامات المياه

وأوضح أن ورقة العمل الأولى تطرقت إلى التطبيقات المحلية والإقليمية لاستخدامات المياه المجددة، حيث استعرض فيها نماذج من دول العالم.

حماية البيئة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي

وأضاف أن نظام المياه المعالجة يساعد على حماية البيئة من خلال إعادة الاستخدام المفيد لمياه الصرف الصحي بدلاً من تصريف النفايات السائلة في البحار والأودية فيتم معالجتها وإعادة استخدامها للتطبيقات المختلفة، الذي يساعد في الحفاظ على إمدادات مياه الشرب من خلال توفير مصدر بديل لمياه الري والاستخدامات الأخرى غير الصالحة للشرب.

الروبوتات ودورها في إعادة تعريف المفهوم الزراعي

وأكد أنه استعرض ورقة عمل بعنوان «الروبوتات ودورها في إعادة تعريف المفهوم الزراعي» التي أثبتت نجاحها في كثيرا من أنواع الزراعة واستعادة الغطاء النباتي وتسعى المملكة من خلال رؤيتها على تحقيقها في تشجير الصحراء وإعادة تأهيل 40 مليار هيكتار مع تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا بحلول 2030.

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دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي

وأشار إلى أن ورقة العمل الأخيرة، ناقشت دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي استعرض خلالها أهداف الصندوق وحجم التمويل المقدم من الصندوق والأنشطة الزراعية الممولة ونشاط الصندوق في مجال الجمعيات التعاونية الزراعية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الربوتات سكاكا منتدى الجوف الزراعي مياه الصرف الصحي

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