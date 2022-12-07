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في الشتاء.. هل المياه الدافئة ضرورية لغسل اليدين؟
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في الشتاء.. هل المياه الدافئة ضرورية لغسل اليدين؟

في الشتاء.. هل المياه الدافئة ضرورية لغسل اليدين؟

في الشتاء.. هل المياه الدافئة ضرورية لغسل اليدين؟
٠١:٤٥:٢٩ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

مع دخول موسم الشتاء وفي ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، قد يتساءل المرء، هل أنا حقًا بحاجة للمياه الدافئة في كل مرة أغسل فيها يدي؟

لا، على الأقل فيما يتعلق بالنظافة؛ فدرجة حرارة المياه المستخدمة في غسل اليدين لا تحدث أي فارق تجاه مدى نظافة اليدين، وفقًا لمتخصصة في طب الأمراض المعدية.

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كيف نغسل أيدينا؟

وتقول مارال ميلر “المهم هو كيف نغسل أيدينا، على سبيل المثال: راحة اليدين وكذلك المساحات بين الأصابع وأن نستخدم الصابون في هذا”.

وأضافت: “لا أحد يغسل يديه بمياه ساخنة لدرجة تقتل أسباب الأمراض، وإلا سوف يكون هناك خطر الإصابة بحرق”.

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20 ثانية في غسل اليدين 

وللتأكد من أن اليدين نظيفتين حقًا، يجب التأكد من قضاء 20 ثانية في غسلهما، أو أكثر إذا ما كانتا شديدتي الاتساخ، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

والصابون أساسي أيضًا، حيث إنه يخفف التصاق الجراثيم بالجلد. وفي العادي، خلال عملية غسل اليدين بالصابون يتم فركهما وشطفهما بشكل شامل. وهذه العملية تلقائيًا تزيل الجراثيم حتى بالمياه الباردة.

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ارتفاع أسعار الطاقة المياه الدافئة غسل اليدين موسم الشتاء

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