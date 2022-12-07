في الشتاء.. هل المياه الدافئة ضرورية لغسل اليدين؟

تواصل – وكالات:

مع دخول موسم الشتاء وفي ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، قد يتساءل المرء، هل أنا حقًا بحاجة للمياه الدافئة في كل مرة أغسل فيها يدي؟

لا، على الأقل فيما يتعلق بالنظافة؛ فدرجة حرارة المياه المستخدمة في غسل اليدين لا تحدث أي فارق تجاه مدى نظافة اليدين، وفقًا لمتخصصة في طب الأمراض المعدية.

اقرأ أيصًا:

مسؤولة عن نقل معظم الأمراض.. تعرف على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

كيف نغسل أيدينا؟

وتقول مارال ميلر “المهم هو كيف نغسل أيدينا، على سبيل المثال: راحة اليدين وكذلك المساحات بين الأصابع وأن نستخدم الصابون في هذا”.

وأضافت: “لا أحد يغسل يديه بمياه ساخنة لدرجة تقتل أسباب الأمراض، وإلا سوف يكون هناك خطر الإصابة بحرق”.

اقرأ أيضًا:

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للتخلص من البكتيريا والفيروسات نهائيًا (فيديو)

20 ثانية في غسل اليدين

وللتأكد من أن اليدين نظيفتين حقًا، يجب التأكد من قضاء 20 ثانية في غسلهما، أو أكثر إذا ما كانتا شديدتي الاتساخ، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

والصابون أساسي أيضًا، حيث إنه يخفف التصاق الجراثيم بالجلد. وفي العادي، خلال عملية غسل اليدين بالصابون يتم فركهما وشطفهما بشكل شامل. وهذه العملية تلقائيًا تزيل الجراثيم حتى بالمياه الباردة.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب