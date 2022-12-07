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3000 ريال ومزايا تنافسية.. تدريب وتوظيف في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة

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3000 ريال ومزايا تنافسية.. تدريب وتوظيف في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة

3000 ريال ومزايا تنافسية.. تدريب وتوظيف في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة

3000 ريال ومزايا تنافسية.. تدريب وتوظيف في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة
٠١:١٨:٠٥ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في (برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة).

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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المسمى

قائد قطار المشاعر المقدسة.

الشروط

– أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

-حاصل على شهادة دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها

– درجة القياس عن 60% فما أعلى.

ا-جتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

– لائق طبيًا.

– العمر من 18 – 26 سنة.

– المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو ما يعادلها.

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المزايا

– التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج التدريب.

– مكافأة 3,000 ريال أثناء التدريب.

– الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي.

مدة التدريب

سنة.

مكان التدريب

مكة المكرمة.

موعد التقديم

متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/13هـ الموافق بالميلادي 2022/12/07م، ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

بداية التدريب يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.

طريقة التقديم

عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

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