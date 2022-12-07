انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع.. غدًا بدء إلزام سائقي الشاحنات بإصدار البطاقة المهنية

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تنتهي غدًا المهلة التي منحتها الهيئة العامة للنقل لجميع سائقي الشاحنات في نشاط نقل البضائع في المملكة، بإصدار بطاقة “سائق مهني”، التي سيبدأ تطبيق العمل بها في 14 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 8 ديسمبر 2022م.

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قرار مجلس الوزراء

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والصادر بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، في بداية أكتوبر من العام الماضي 2021م، وبما يُسهم في ضبط عمليات النقل وسلامة نقل البضائع، وكفاءة عمل السائقين أثناء ممارسة النشاط.

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وأشارت الهيئة إلى أن اشتراط الحصول على بطاقة سائق مهني سارية المفعول يشمل سائقي (النقل الثقيل) كافة في نشاط نقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز جانب الحوكمة في القطاع، والقضاء على ظاهرة التستر، ودعم الجهود الرقابية ورفع مستويات الجودة والامتثال لعمليات النقل، وبما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين وتطوير القطاع اللوجستي وتحقق أهدافه ورفع مستوى تنافسيته ليُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ولتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وبيّنت الهيئة أنه بإمكان السائقين إصدار بطاقة “السائق المهني” عبر بوابة نقل الإلكترونية ( naql.com) ، كما يمكن التواصل مع الهيئة على الرقم الموحد: 19929 للمزيد من الاستفسارات أو المشاركة بالملاحظات والمقترحات.

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