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توضيح مهم من «حساب المواطن» حول كيفية صرف الدعم حال وجود إيقاف خدمات

توضيح مهم من «حساب المواطن» حول كيفية صرف الدعم حال وجود إيقاف خدمات

توضيح مهم من «حساب المواطن» حول كيفية صرف الدعم حال وجود إيقاف خدمات
٠١:١٥:٣٣ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج “حساب المواطن”، إنه في حال وجود إيقاف خدمات، يمكن صرف الدعم عبر البنك.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال على أحد المستفيدين حول كيفية صرف الدعم حال وجود إيقاف خدمات.

ورد الحساب على السائل قائلاً: “في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا نشط، وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.

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ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو 3 أسابيع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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