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توضيح مهم من «الأرصاد» بشأن خصائص العواصف الرعدية.. ما الأمر؟
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توضيح مهم من «الأرصاد» بشأن خصائص العواصف الرعدية.. ما الأمر؟

توضيح مهم من «الأرصاد» بشأن خصائص العواصف الرعدية.. ما الأمر؟

توضيح مهم من «الأرصاد» بشأن خصائص العواصف الرعدية.. ما الأمر؟
١٢:٣٤:٤٤ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه على الجميع أن يتعرّفوا على خصائص العواصف الرعدية.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن معنى الجملة الأرصادية «عاصفة رعدية مصحوبة بزخات البرد»، أنه يمكن أن تحدث في أي فصل من فصول السنة.

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العاصفة الرعدية يتبعها تساقط أمطار

وأضاف أن العاصفة الرعدية عادة ما تكون بتيارات هابطة نشطة السرعة، ينتج عنها الأتربة والغبار، وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع طقس متقلب وأجواء مغبرة.

موجة برد متوسطة القوة

فيما كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام «المربعانية»، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء، حيث يوافق دخول هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على شمال ووسط وشمالي المناطق الغربية والشرقية للمملكة، وأنه يتوقع بداية موجة برد نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع القادم.

أمطار غزيرة مع جريان السيول

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية والقصيم والرياض.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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