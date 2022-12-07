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ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم إلى رقم لايصدق

ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم إلى رقم لايصدق

ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم إلى رقم لايصدق
٠١:٠٢:٠٢ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

من المتوقع ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية العالمية في غضون السنوات الخمس المقبلة من 8.44 تريليون دولار في عام 2022 إلى 23.82 تريليون دولار بحلول عام 2027، وفقًا لتقديرات الأمن الإلكتروني علي الإنترنت الصادرة عن موقع “ستاتيستا”

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الجريمة الإلكترونية

وبحسب “سايبر كرايم ماجازين”، فإن الجريمة الإلكترونية تُعرّف على أنها:

– إتلاف البيانات وتدميرها.

– سرقة الأموال.

– فقدان الإنتاجية.

– سرقة الملكية الفكرية.

– سرقة البيانات الشخصية والمالية.

– الاختلاس والاحتيال.

– تعطيل سير العمل الطبيعي بعد الاختراق.

– الحصول على بيانات الأنظمة المخترقة وحذفها.

– إلحاق الضرر بالسمعة.

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تقنيات الهجوم السيبراني

وتتزايد الفرص المحتملة أمام مجرمي الإنترنت لاستغلالها مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتحولون إلى الإنترنت، سواء للعمل أو لأمور الحياة الشخصية، كما أن تقنيات الهجوم السيبراني أصبحت أحدث تقدمًا مع توفر المزيد من الأدوات لمساعدة المحتالين.

وأشار محللو “ستاتيستا” إلى أن أزمة “كوفيد-19” أدت إلى مواجهة العديد من المنظمات للهجمات الإلكترونية بسبب الضعف الأمنى للعمل عن بُعد، بالإضافة إلى التحول إلى بيئات تكنولوجيا المعلومات الافتراضية مثل البنية التحتية والبيانات وشبكة الحوسبة السحابية.

ويوضح الجدول التالي تصاعد تكلفة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم منذ عام 2018، والتكلفة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

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الأمن الإلكتروني علي الإنترنت الجرائم الإلكترونية العالمية ما هي الجريمة الإلكترونية؟ موقع ستاتيستا

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