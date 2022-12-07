وحملة اعتقالات.. إصابة 7 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لنابلس ورام الله

تواصل – واس:

أصيب سبعة فلسطينيين بجروح، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

سيارات الإسعاف نقلت 6 جرحى

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن سيارات الإسعاف نقلت 6 جرحى لمستشفيات نابلس، بعد أن أصيبوا في الأجزاء العلوية من الجسم برصاص قناصة الاحتلال، الذين اعتلوا عدة منازل في البلدة القديمة، وباشروا بإطلاق النار على الفلسطينيين .

وحسب وكالة «وفا» الرسمية، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزل أحد الفلسطينيين في البلدة القديمة، وأطلقت عليه النيران بكثافة، واعتقلت أحد الفلسطينيين منه.

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وفي السياق ذاته، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام قرية كفر عين غرب مدينة رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً أصيب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال خلال العدوان على بلدة كفر عين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وشنت حملة دهم واسعة واعتقلت أربعة فلسطينيين.

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 13 فلسطينيًا خلال اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في القدس والخليل وبيت لحم، واعتقلت 13 فلسطينيًا بعد مداهمة وتفتيش منازلهم.

المستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون

واقتحم مستوطنون غرب سلفيت واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت فلسطينية، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، في إطار الاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الفلسطينيين.

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

في الوقت نفسه، اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” الزعوم.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين بتنفيذ اقتحامات واسعة في الأعياد اليهودية.

ويتعرض الأقصى يوميًا، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.

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