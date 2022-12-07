الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن توفّر 35 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم
توضيح مهم من «الأرصاد» بشأن خصائص العواصف الرعدية.. ما الأمر؟
توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن الادعاءات على ملصقات منتجات التجميل
وحملة اعتقالات.. إصابة 7 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لنابلس ورام الله
اليوم.. مجلس الوزراء يجتمع لإقرار الميزانية العامة للدولة
12 سببًا وراء انخفاض الهيموجلوبين في الدم.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن توفّر 35 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم

«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن توفّر 35 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم

«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن توفّر 35 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم
١٢:٤٠:٥٨ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: 

أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات الطبية والادارية، للعمل بفروع المركز في الظهران وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  1. أخصائي الجراحة التجميلية بالظهران.
  2. طبيب استشاري تخدير الأحساء.
  3. أخصائي التخدير بالظهران.
  4. ممرضة سريرية – أولية / رعاية المرضى الخارجيين بالظهران.
  5. ممرضة أول سريرية – الابتدائية / العيادات الخارجية الظهران.
  6. أخصائي طب الأسرة رأس تنورة.
  7. طبيب استشاري، الرعاية الأولية بالظهران.
  8. أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي الظهران.
  9. كبير أخصائي أمراض النطق واللغة الظهران.
  10. مستشار مشارك الظهران.
  11. صيدلي أول الظهران.
  12. ممرضة سريرية – غرفة العمليات بالظهران.
  13. ممرضة سريرية – العناية المركزة الظهران.
  14. ممرضة سريرية – رعاية مرضى السرطان الظهران.
  15. ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية الظهران.
  16. ممرضة سريرية -رعاية الأم / الطفل الظهران.
  17. ممرضة سريرية – جراحة العظام الظهران.
  18. ممرضة سريرية – غرفة العمليات بالظهران.
  19. ممرضة سريرية – غسيل الكلى الظهران.
  20.   ممرضة سريرية – رعاية طارئة بالظهران.
  21. ممرضة طبيب – القياس عن بعد ورعاية القلب الظهران.
  22. ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية الظهران.
  23. ممرضة أول – الرعاية الصحية المنزلية الظهران.
  24. ممرضة أول – طب الأطفال الظهران.
  25. ممرضة سريرية – الرعاية الصحية السلوكية الظهران.
  26. ممرضة أول – رعاية طارئة بالظهران.
  27. ممرضة سريرية – رعاية طارئة بالظهران.
  28. ممرضة أول سريرية – الابتدائية / العيادات الخارجية الظهران.
  29. ممرض سريري-طبي / رعاية جراحية الظهران.
  30. ممرضة أول – رعاية المرضى الخارجيين بالظهران.
  31. ممرضة سريرية – مركز طب الأطفال بالظهران.
  32. كبير الممرضين السريريين – CancerCare الظهران.
  33. طبيب أسنان عام الظهران.
  34. ممرض سريري-طبي / رعاية جراحية الظهران.
  35. ممرضة أول – غسيل الكلى الظهران.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أرامكو السعودية اليوم هوبكنز أرامكو وظائف وظائف أرامكو

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. بيان مهم من قنصلية المملكة باستراليا بشأن وفاة مواطنتين في مقر سكنهما

عاجل.. بيان مهم من قنصلية المملكة باستراليا بشأن وفاة مواطنتين في مقر سكنهما

١٠:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
مسؤول إيراني يعترف بسقوط صواريخ روسية على بلاده

مسؤول إيراني يعترف بسقوط صواريخ روسية على بلاده

٠٣:٢٩ م، الجمعة، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٥
تغريم مواطن والتشهير به لإصداره شيكاً دون رصيد

تغريم مواطن والتشهير به لإصداره شيكاً دون رصيد

٠٧:٣١ م، الأحد، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٤
الميليشيات الحوثية تزرع ألغامًا في مطار عدن باليمن

الميليشيات الحوثية تزرع ألغامًا في مطار عدن باليمن

٠٧:٣١ م، الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *