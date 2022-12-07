«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن توفّر 35 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم
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أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات الطبية والادارية، للعمل بفروع المركز في الظهران وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- أخصائي الجراحة التجميلية بالظهران.
- طبيب استشاري تخدير الأحساء.
- أخصائي التخدير بالظهران.
- ممرضة سريرية – أولية / رعاية المرضى الخارجيين بالظهران.
- ممرضة أول سريرية – الابتدائية / العيادات الخارجية الظهران.
- أخصائي طب الأسرة رأس تنورة.
- طبيب استشاري، الرعاية الأولية بالظهران.
- أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي الظهران.
- كبير أخصائي أمراض النطق واللغة الظهران.
- مستشار مشارك الظهران.
- صيدلي أول الظهران.
- ممرضة سريرية – غرفة العمليات بالظهران.
- ممرضة سريرية – العناية المركزة الظهران.
- ممرضة سريرية – رعاية مرضى السرطان الظهران.
- ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية الظهران.
- ممرضة سريرية -رعاية الأم / الطفل الظهران.
- ممرضة سريرية – جراحة العظام الظهران.
- ممرضة سريرية – غرفة العمليات بالظهران.
- ممرضة سريرية – غسيل الكلى الظهران.
- ممرضة سريرية – رعاية طارئة بالظهران.
- ممرضة طبيب – القياس عن بعد ورعاية القلب الظهران.
- ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية الظهران.
- ممرضة أول – الرعاية الصحية المنزلية الظهران.
- ممرضة أول – طب الأطفال الظهران.
- ممرضة سريرية – الرعاية الصحية السلوكية الظهران.
- ممرضة أول – رعاية طارئة بالظهران.
- ممرضة سريرية – رعاية طارئة بالظهران.
- ممرضة أول سريرية – الابتدائية / العيادات الخارجية الظهران.
- ممرض سريري-طبي / رعاية جراحية الظهران.
- ممرضة أول – رعاية المرضى الخارجيين بالظهران.
- ممرضة سريرية – مركز طب الأطفال بالظهران.
- كبير الممرضين السريريين – CancerCare الظهران.
- طبيب أسنان عام الظهران.
- ممرض سريري-طبي / رعاية جراحية الظهران.
- ممرضة أول – غسيل الكلى الظهران.
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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