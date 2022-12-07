اليوم.. مجلس الوزراء يجتمع لإقرار الميزانية العامة للدولة

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يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).

ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل ارتفاعًا بمعدل 11.8%، خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع الثاني من 2021.

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وأكدت الهيئة أن السبب يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

وفي سياق متصل، أظهر مسح أن شركات القطاع الخاص غير النفطية في المملكة حافظت على معدل نمو ثابت في يوليو، وإن كان متباطئًا بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو، وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.

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