توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن الادعاءات على ملصقات منتجات التجميل

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نشرت هيئة الغذاء والدواء “إنفوجرافًا” على صفحتها الشخصية، مؤكدة أن الادعاءات على ملصق المنتج التجميلي تبيّن طبيعته وطريقة عمله وغيرها من المعلومات.

وكشفت الهيئة عن إمكانية التأكّد من نظامية الادعاءات المذكورة ومطابقتها عبر زيارة الرابط من خلال مسح الباركود على العبوة.

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تعريف الادعاءات على ملصق المنتج

وقالت إن الادعاء هو أحد المعايير التي قد تخرج المنتج من نطاق التجميل، مضيفة: من المهم دراسة الادعاءات المذكورة على ملصق المنتج والتأكد من مطابقتها لنظام منتجات التجميل واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة قبل إدراج المنتج في نظام إدراج منتجات التجميل ecosma.

وأوضحت أن الادعاءات هي أي معلومة عن طبيعة أو تأثير أو فعالية أو المحتويات المذكورة على عبوة المنتج أو في الدعاية لها، وتشمل الصور والرسوم والرموز بأي شكلٍ من الأشكال ينص على أو يدعي أو يلمح أن للمنتج خصائص محددة.

ولفتت إلى أنه يمكن التأكّد من نظامية الادعاءات من خلال مطابقتها مع تعريف المنتج التجميلي أو التقديم على الخدمة الاختيارية لتقييم ادعاءات منتجات التجميل.

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