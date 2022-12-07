إندونيسيا: قتلى وجرحى بهجوم انتحاري على مركز للشرطة في إقليم جاوة

تواصل – وكالات:

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب ثمانية آخرون بجروح جراء هجوم انتحاري على مركز للشرطة في مدينة باندونغ بإقليم جاوة الإندونيسي.

مقتل شخصين وإصابة ثمانية

وأعلنت السلطات الإندونيسية، مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء الهجوم، مؤكدة أن السلطات تنسق مع وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق في الحادث الذي أسفر عن مقتل المهاجم المشتبه به وضابط شرطة، حسب «رويترز».

جماعة «أنشاروت دولة» وراء الحادث

وكشفت وكالة مكافحة الإرهاب الإندونيسية، أن جماعة «أنشاروت دولة» المستوحاة من تنظيم داعش ربما تكون وراء الهجوم، مؤكدة أنها نفذت هجمات مماثلة في إندونيسيا.

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العثور على دراجة نارية زرقاء بمكان الحادث

وأوضحت شرطة جاوة الغربية، أن السلطات تحقق في دراجة نارية زرقاء عثر عليها في مكان الحادث، ويعتقدون أن المهاجم استخدمها، مؤكد أن المهاجم أحضر قنبلتين إلى مكان الحادث، لكن لم يكن لديه الوقت لتفجيرهما، حيث انفجرت واحدة فقط.

أضرار جسيمة لحقت بمركز الشرطة

وأشارت إلى أن أضرارًا لحقت بمركز الشرطة مع بعض الحطام من المبنى على الأرض والدخان يتصاعد من المنطقة.

وخلال السنوات الأخيرة، نفذ الإرهابيون هجمات طالت كنائس ومراكز للشرطة وأماكن يرتادها الأجانب، بعدما وضعت إندونيسيا قانونًا صارمًا جديدًا لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بهذه الجماعة.

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