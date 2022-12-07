بالفيديو.. خبير إستراتيجي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس قوة اقتصاد المملكة

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قال الدكتور ناصر العيسى، خبير التخطيط الإستراتيجي، إن الميزانية العامة للدولة “مبشرة بالخير” بناء على التقريرالتمهبدي الصادر من وزارة المالية 1123 تريليون كإيرادات ومستوى إنفاق 1114 تريليون.

وأضاف “العيسى” في لقاء على قناة “الإخبارية” : هذه مؤشرات ممتازة وتأتي نتيجة ارتفاع الإيرادات غير النفطية والالتزام بالسياسات الموضوعة.

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وتابع: بالنسبة للإيرادات فهناك جزء منها نفطي وآخر غير نفطي، والإيرادات غير النفطية في تزايد مستمر من سنة لأخرى وهذا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

ويعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق للسابع من شهر ديسمبر 2022م، جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).

ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل ارتفاعًا بمعدل 11.8%، خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع الثاني من 2021.

وأوضحت أن السبب يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

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