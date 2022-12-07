بعدة لغات.. 7 آلاف متطوّع يشاركون في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد النبوي

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للعمل التطوّعي بوكالة شؤون المسجد النبوي، أن ما لا يقل عن 7000 متطوّع يشاركون في تقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد النبوي خلال الثمانية أشهر الماضية, وذلك ضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتفعيل دور العمل التطوّعي وتنفيذ الخطط التشغيلية خلال مواسم الحج والعمرة.

اعتماد الفرص التطوّعية المستحدثة عبر المنصّة الوطنية

وأوضحت أنها تشرف على اعتماد الفرص التطوّعية المستحدثة عبر المنصّة الوطنية للعمل التطوّعي, لاستقطاب المتطوعين, وتمكينهم من المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط الإستراتيجية لأعمال مختلف الإدارات.

47 فرصة عمل تطوّعية متاحة

وأضافت أن المتطوعين في 47 فرصة عمل تطوّعية متاحة, قدّموا خلالها أكثر من 350 ألف ساعة عمل على مدار الـ 8 أشهر الماضية, شملت:

1 – مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.

2 – خدمة الإرشاد المكاني, بعدة لغات.

3 – المساندة في أعمال تنظيم الحشود والمشاة.

وأشارت الإدارة العامة للعمل التطوّعي بوكالة شؤون المسجد النبوي، أنها تشرف على فريق المتطوعين الذي يشارك في جميع المجالات المتخصصة في:

1 – العلاقات العامة.

2 – الإسعافات الأولية.

3 – قياس الأثر والتصميم.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة شؤون المسجد النبوي، رفع جاهزيتها بالتزامن مع الأمطار التي تشهدها المدينة المنورة، والعديد من المناطق الأخرى بالمملكة.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة