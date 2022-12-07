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12 سببًا وراء انخفاض الهيموجلوبين في الدم.. تعرف عليها
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12 سببًا وراء انخفاض الهيموجلوبين في الدم.. تعرف عليها

12 سببًا وراء انخفاض الهيموجلوبين في الدم.. تعرف عليها

12 سببًا وراء انخفاض الهيموجلوبين في الدم.. تعرف عليها
١٢:١٩:٢٧ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قال علماء وباحثون إنه في كثير من الحالات، لا يؤثر انخفاض نسبة الهيموجلوبين الطفيف عن المعدل الطبيعي على حالتك العامة، أما حين يكون الانخفاض نسبته شديدة ومصحوبًا بأعراض، فإنه يشير إلى احتمال الإصابة بفقر الدم.

وأضافوا أنه يمكن أن يرتبط انخفاض الهيموجلوبين بحالة مرضية تؤدي إِلى تضاؤل كبير في خلايا الدم الحمراء في الجسم، وفق صحيفة “القبس”.

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ووفق العلماء، يحتاج الجسم إلى الحديد لتكوين الهيموجلوبين في الدم، لذلك فإن الإصابة بنقص الحديد (الأنيميا) يسبب خللًا في تكوينه يستدعي مراجعة الطبيب.

وحدد العلماء 12 سببًا لانخفاض الهيموجلوبين في الدم هي:

1 – عندما ينتج جسمك خلايا الدم الحمراء بمعدل أقل من المعتاد.

2 – عندما يقوم الجسم بتدمير خلايا الدم الحمراء أسرع من معدل إنتاجها.

3 – إذا كنت تعاني من فقدان الدم.

4 – الأمراض والحالات التي تدفع الجسم إلى تقليل إنتاج خلايا الدم الحمراء بمعدل أقل من الطبيعي، وتتضمن فقر الدم اللاتنسجي، والسرطان.

5 – استخدام بعض الأدوية، مثل المضادات المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشري وأدوية المعالجة الكيميائية للسرطان والحالات الأخرى.

6 – مرض الكُلَى المزمن.

7 – تليف الكبد.

8 – قصور الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية).

9 – داء الأمعاء الالتهابي (IBD).

10 – فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

11 – التهاب المفاصل الروماتويدي.

12 – فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات.

متى تجب مراجعة الطبيب؟

يجب مراجع الطبيب إذا كنت تشعر بوجود مؤشرات المرض والأعراض التي تشير إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين. وقد تتضمن مؤشرات المرض والأعراض ما يلي، الإرهاق، الضعف، شحوب الجلد واللثة، ضيق النفس، اختلال ضربات القلب أو تسارعها.

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