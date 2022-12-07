الشروط والمتطلبات.. «أرامكو» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

– استشاري نظم هندسة البترول

* المؤهلات والمتطلبات:

1 – درجة متقدمة في هندسة البترول أو التخصصات ذات الصلة.

2 – خبرة أكثر من 15 عامًا في صناعة النفط والأوساط الأكاديمية أوهندسة الحفر ذات الصلة والأنشطة التشغيلية للحفارات.

4 – القدرة البحثية المثبتة والخلفية على تطوير الحلول التكنولوجية لتحديات الحفر الحالية والمستقبلية، أمر ضروري.

5 – القدرة على إيصال الأفكار والعمل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم الفنية لتحقيق النتائج.

6 – مطلوب القدرة على إرشاد الباحثين الشباب، مع المشاركة في المراجعات الفنية للمشروع ومراجعة المقترحات لإجراءات التشغيل الجديدة أو المتغيرة في هذا المجال من الخبرة.

7 – إجراء دراسات اقتصادية حول تحليل التكلفة حسب الاقتضاء لحل الأسباب البديلة للعمل المتعلقة بمجال الخبرة، مع ابتكار أفكار للتحسينات، وتطوير أساس للاختبار الميداني المطلوب ومراجعة الإدارة.

8 – التوصية والتصميم والإشراف على التحقيقات الخارجية المناسبة لحل المشكلات التي تتجاوز المعرفة الهندسية الحالية في هذا التخصص.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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