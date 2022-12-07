الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. «إنجاد»: العثور على أحد مفقودي أم رضمة وجاري البحث عن الآخر
من بينها القلب.. أمراض يتسبب الجيران في إصابتك بها دون أن تشعر
كيف تطرد القلق من بيتك؟ تعلم قواعد التعامل الصحيح مع نفسك في 7 خطوات
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 196 ريالاً
لهذه الوظائف.. «الشؤون الإسلامية» تفتح باب التقديم لحملة الثانوية فأعلى
الصين تعلن تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. «إنجاد»: العثور على أحد مفقودي أم رضمة وجاري البحث عن الآخر

عاجل.. «إنجاد»: العثور على أحد مفقودي أم رضمة وجاري البحث عن الآخر

عاجل.. «إنجاد»: العثور على أحد مفقودي أم رضمة وجاري البحث عن الآخر
١٠:٥٩:٤٤ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، عن عثور أعضاء الفريق على أحد مفقودي أم رضمة بالحدود الشمالية عند مركبته وهو بصحة طيبة ولله الحمد.

وأضاف الفريق أنه يجري الآن البحث عن المفقود الآخر.

وقال: كل الشكر للأعضاء المشاركين، ونسأل الله أن يتمم جهودهم بالنجاح ويرد المفقود لأهله سالمًا معافى.

اقرأ أيضًا:

«فريق إنجاد» يعلن انطلاق الجولة الثانية للبحث عن مفقود حفر الباطن

وكان مختصون قد كشفوا، في وقت سابق، أن فحص الأبوة أو “الجينيوم” أو البصمة الوراثية، لا يستخدم فقط فيما يتعلق بالنسل، ولكنه يساعد في التعرف على المفقودين وضبط الجناة.

وقالوا إن تحديد البصمة الوراثية يتم عن طريق سلسلة من الاختبارات والتقنيات المخبرية التي تُستخدم لتحديد التسلسل الجيني عبر الحمض النووي في خلايا شخص معيّن.

الطب الشرعي والمفقودين

ووفق حديث الخبراء لصحيفة “اليوم”، فإن هذه المعلومات ذات فاعلية عالية للتعرف على أُسر المفقودين واللقطاء من الأطفال، وكذلك في الطب الشرعي للتعرف على هوية الجاني والمجني عليه.

وعن هذا الفحص وآلية عمله، قالت الأستاذ المساعد في علم الجينوم والوراثة الطبية – قسم طب المختبرات بجامعة أم القرى د. أفنان سلاكا، إن المادة الوراثية في أجسادنا تتكون من الحمض النووي DNA الذي يحتوي على التعليمات الجينية اللازمة لأجسادنا لكي ننمو ونعيش ونتكاثر.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أم رضمة إنجاد السعودية اليوم

مواد ذات صلة

المزيد
عسيري: قصف نجران مجدداً يؤكد تلاعب الحوثيين

عسيري: قصف نجران مجدداً يؤكد تلاعب الحوثيين

٠٧:١٥ م، الأحد، ١٠ مايو ٢٠١٥
إقرار اللائحة المالية لـ«المجالس البلدية».. ومكافآت شهرية للأعضاء تصل إلى 8 آلاف ريال

إقرار اللائحة المالية لـ«المجالس البلدية».. ومكافآت شهرية للأعضاء تصل إلى 8 آلاف ريال

١١:٥٩ ص، الأربعاء، ٢٢ مارس ٢٠١٧
بالصور.. وفاة 4 في انقلاب سيارة لتهريب المخالفين في الدرب

بالصور.. وفاة 4 في انقلاب سيارة لتهريب المخالفين في الدرب

٠٢:٥٨ م، الجمعة، ٠٤ أبريل ٢٠١٤
10 معلومات عن تصميم أطول برج سكني من الخشب في العالم

10 معلومات عن تصميم أطول برج سكني من الخشب في العالم

٠١:٤٩ ص، السبت، ٢٣ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *