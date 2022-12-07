عاجل.. «إنجاد»: العثور على أحد مفقودي أم رضمة وجاري البحث عن الآخر

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، عن عثور أعضاء الفريق على أحد مفقودي أم رضمة بالحدود الشمالية عند مركبته وهو بصحة طيبة ولله الحمد.

وأضاف الفريق أنه يجري الآن البحث عن المفقود الآخر.

وقال: كل الشكر للأعضاء المشاركين، ونسأل الله أن يتمم جهودهم بالنجاح ويرد المفقود لأهله سالمًا معافى.

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وكان مختصون قد كشفوا، في وقت سابق، أن فحص الأبوة أو “الجينيوم” أو البصمة الوراثية، لا يستخدم فقط فيما يتعلق بالنسل، ولكنه يساعد في التعرف على المفقودين وضبط الجناة.

وقالوا إن تحديد البصمة الوراثية يتم عن طريق سلسلة من الاختبارات والتقنيات المخبرية التي تُستخدم لتحديد التسلسل الجيني عبر الحمض النووي في خلايا شخص معيّن.

الطب الشرعي والمفقودين

ووفق حديث الخبراء لصحيفة “اليوم”، فإن هذه المعلومات ذات فاعلية عالية للتعرف على أُسر المفقودين واللقطاء من الأطفال، وكذلك في الطب الشرعي للتعرف على هوية الجاني والمجني عليه.

وعن هذا الفحص وآلية عمله، قالت الأستاذ المساعد في علم الجينوم والوراثة الطبية – قسم طب المختبرات بجامعة أم القرى د. أفنان سلاكا، إن المادة الوراثية في أجسادنا تتكون من الحمض النووي DNA الذي يحتوي على التعليمات الجينية اللازمة لأجسادنا لكي ننمو ونعيش ونتكاثر.

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