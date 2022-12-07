الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
عاجل.. «إنجاد»: العثور على أحد مفقودي أم رضمة وجاري البحث عن الآخر
من بينها القلب.. أمراض يتسبب الجيران في إصابتك بها دون أن تشعر
كيف تطرد القلق من بيتك؟ تعلم قواعد التعامل الصحيح مع نفسك في 7 خطوات
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 196 ريالاً
لهذه الوظائف.. «الشؤون الإسلامية» تفتح باب التقديم لحملة الثانوية فأعلى

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١١:٠٢:١٤ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 7 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.93.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.77

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.56

فرنك سويسري 3.99

اقرأ أيضًا:

تحركات طفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الدرهم الدولار الدينار السعودية العملات اليورو سعر العملات

مواد ذات صلة

المزيد
التجارة تفحص بطاريات «سكوتر الكهربائي» للحد من مخاطره

التجارة تفحص بطاريات «سكوتر الكهربائي» للحد من مخاطره

٠٧:٥٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١٦
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء اليمني وأعضاء المجلس

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء اليمني وأعضاء المجلس

١٢:٣٧ ص، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
بالفيديو.. جموع المصلين يُشيعون جثمان الفقيد «فهد الخضير»

بالفيديو.. جموع المصلين يُشيعون جثمان الفقيد «فهد الخضير»

١٠:٢٤ م، الثلاثاء، ٢٥ يوليو ٢٠١٧
«جمعية السرطان»: 39 إصابة في المملكة يومياً.. ونسبة الشفاء تزداد

«جمعية السرطان»: 39 إصابة في المملكة يومياً.. ونسبة الشفاء تزداد

٠٢:٣٣ م، السبت، ٠٤ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *