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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 196 ريالاً
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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 196 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 196 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 196 ريالاً
١٠:٤٦:٥٩ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 7 من ديسمبر 2022، بعد ارتفاع شهدته أمس، وسجل عيار 24 نحو 213.52 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 195.73 ريال.

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عيار 21 يسجل 186.83 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 186.83 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 160.14 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 124.55 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6641 ريال وأسعار جنيه الذهب 1793 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 215,016 ريالاً.

وأمس، سجل عيار 24 نحو 213.40 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 195.62 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 186.73 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 160.05 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 124.48 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6637 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1792 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 214.894 ريالاً.

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