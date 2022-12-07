الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
17 في طريف.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء
استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
عاجل.. «إنجاد»: العثور على أحد مفقودي أم رضمة وجاري البحث عن الآخر
من بينها القلب.. أمراض يتسبب الجيران في إصابتك بها دون أن تشعر
كيف تطرد القلق من بيتك؟ تعلم قواعد التعامل الصحيح مع نفسك في 7 خطوات
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 196 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذه الوظائف.. «الشؤون الإسلامية» تفتح باب التقديم لحملة الثانوية فأعلى

لهذه الوظائف.. «الشؤون الإسلامية» تفتح باب التقديم لحملة الثانوية فأعلى

لهذه الوظائف.. «الشؤون الإسلامية» تفتح باب التقديم لحملة الثانوية فأعلى
١٠:٤٥:٠٧ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن  وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين لـوظيفتي «إمام، مؤذن» على ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسميات الوظيفية

1 – إمام

* المؤهلات والخبرة:

1 – أن يكون سعودي الجنسية.

2 – ألا يقل العمر عن 18 سنة .

3 – الحصول على الشهادة الثانوية.

4 – حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

5 – اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

6 – التفرغ التام للعمل.

7 – اجتياز الكشف الطبي.

8 – ُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

2 – مؤذن

* المؤهلات والخبرة:

1 – أن يكون سعودي الجنسية.

2 – ألا يقل العمر عن 18 سنة .

3 – الحصول على الشهادة الثانوية.

4 – حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

5 – اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

6 – التفرغ التام للعمل.

7 – اجتياز الكشف الطبي.

8 – حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

* طريقة التقديم

– للتقديم و الاطلاع علي مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفي.

– رابط التقديم (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض حملة الثانوية وزارة-الشؤون-الإسلامية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
‫الداخلية: مُنفذ تفجير مسجد القديح يدعى صالح القشعمي‬

‫الداخلية: مُنفذ تفجير مسجد القديح يدعى صالح القشعمي‬

٠٩:٤٧ م، السبت، ٢٣ مايو ٢٠١٥
اقتصاديون: موازنة 2016 «هجومية».. وتتحدى انخفاض أسعار النفط

اقتصاديون: موازنة 2016 «هجومية».. وتتحدى انخفاض أسعار النفط

١٠:١٥ م، الأثنين، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥
كاتب وخبير أمريكي يطالب باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

كاتب وخبير أمريكي يطالب باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

٠٩:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥
تقدم حزمة متكاملة من الخدمات.. كل ما تريد معرفته عن منصة «نسك»

تقدم حزمة متكاملة من الخدمات.. كل ما تريد معرفته عن منصة «نسك»

١١:٠١ ص، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *