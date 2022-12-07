لهذه الوظائف.. «الشؤون الإسلامية» تفتح باب التقديم لحملة الثانوية فأعلى

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أعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين لـوظيفتي «إمام، مؤذن» على ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسميات الوظيفية

1 – إمام

* المؤهلات والخبرة:

1 – أن يكون سعودي الجنسية.

2 – ألا يقل العمر عن 18 سنة .

3 – الحصول على الشهادة الثانوية.

4 – حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

5 – اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

6 – التفرغ التام للعمل.

7 – اجتياز الكشف الطبي.

8 – ُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

2 – مؤذن

* المؤهلات والخبرة:

1 – أن يكون سعودي الجنسية.

2 – ألا يقل العمر عن 18 سنة .

3 – الحصول على الشهادة الثانوية.

4 – حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

5 – اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

6 – التفرغ التام للعمل.

7 – اجتياز الكشف الطبي.

8 – حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

* طريقة التقديم

– للتقديم و الاطلاع علي مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفي.

– رابط التقديم (اضغط هنا).

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