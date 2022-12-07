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بتكلفة 90 مليون ريال.. «المياه الوطنية» تنفذ مشروعًا بيئيًا في القصيم

بتكلفة 90 مليون ريال.. «المياه الوطنية» تنفذ مشروعًا بيئيًا في القصيم

بتكلفة 90 مليون ريال.. «المياه الوطنية» تنفذ مشروعًا بيئيًا في القصيم
١٠:٢٧:٥٨ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي عن الانتهاء من تنفيذ مشروعًا بيئيًا في القصيم بتكلفة تزيد على 89.8 مليون ريال، بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 27 ألف مستفيداً في 29 حي من أحياء محافظات المنطقة.

إنشاء شبكات للصرف الصحي في عدد من محافظات منطقة القصيم

وأكدت الشركة أن المشروع تضمن إنشاء شبكات للصرف الصحي في عدد من محافظات منطقة القصيم بتكلفة 89.880.272 ريالاً، مبينة أنه جرى مد شبكات بطول 108,634 مترًا طوليًا، وتنفيذ 3,519 توصيلة منزلية في محافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، والخبراء، ورياض الخبراء، إضافة إلى تشييد محطة رفع بسعة 7,280 مترًا مكعبًا يومياً في محافظة البكيرية، لخدمة أكثر من 27.207 مستفيدين جدد.

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وبيّنت أن مشروع شبكات الصرف الصحي سيخدم أحياء الخندق، والمحمدية، والسلام، والفاخرية، والمزادة في محافظة عنيزة، وأحياء الشهداء، والجندل، ووادي الرمة، والبهجة في محافظة الرس، وأحياء الروضة، والمنار، والنخيل، والرمة، والأصفر في محافظة البدائع، وأحياء الريان، واليرموك، والياسمين، والقدس، والربوة في محافظة البكيرية، وأحياء الريان، والخزامى، وقرطبة، والبستان في محافظة المذنب، وأحياء المحسن، والزهرة، والبلد القديم، والمجد، والعزيزية، والمنار في محافظتي الخبراء ورياض الخبراء.

ويأتي المشروع ضمن مستهدفات شركة المياه الوطنية للارتقاء بمستوى خدمة العملاء، والتوسع في نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات.

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