من بينها القلب.. أمراض يتسبب الجيران في إصابتك بها دون أن تشعر

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توصل علماء إلى أن الضجيج الذي يتسبب به الجيران المزعجون، أكثر تأثيرًا علينا من أي ضجيج آخر، وربما يؤدي إلى مضار صحية تصل إلى أمراض القلب.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن العلماء قولهم إن هذه الأنواع من الأصوات يمكن أن تؤثر على النوم وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

الكثافة السكانية

وأضاف العلماء أن المشكلة زادت مع زيادة الكثافة السكانية للمناطق الحضرية على مدى العقود الماضية وزيادة العمل من المنزل في أوائل عام 2020، ازدادت المشكلة سوءًا.

وبينت الصحيفة أنه في العام الماضي، تم تقديم 450 ألف شكوى ضوضاء إلى المجالس في جميع أنحاء بريطانيا، أي ما يعادل واحدة كل 70 ثانية.

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وابتكر باحثون في كندا وكوريا وألمانيا وضعًا شبيها بغرفة المعيشة، وسجلوا صوت الأجسام المتساقطة والأشخاص الذين يمشون.

بعد ذلك قاموا بتعريض المشاركين في الدراسة للأصوات باستخدام مكبرات الصوت وسماعات الرأس وسماعات الواقع الافتراضي، وتم الإبلاغ عن مستوى تهيجهم.

من جانبه، قال ماركوس مولر ترابيت، من مجموعة البحث، إن “التعرض طويل الأمد لمثل هذه الأصوات غير المرغوب فيها قد يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية واضطراب في النوم”.

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