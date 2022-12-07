الصين تعلن تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد

تواصل – فريق التحرير:

بعدما أثارت سياسة «صفر كوفيد»، الصارمة التي تتبعها بكين، غضب صينيين نزلوا إلى الشارع في احتجاجات واسعة، أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تخفيف إجراءات وتدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء البلاد.

تخفيف الحجر الصحي وإلغاء قيود السفر

وأوضحت أنها خفّضت إجراءات مكافحة الفيروس؛ حيث تم تخفيف الحجر الصحي، وإلغاء قيود السفر، مؤكدة أنها ستواصل تحديدَ المخالطين المباشرين للمصابين.

بدء تخفيف القواعد الصارمة لمكافحة الفيروس

وبعد موجة من الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق، فقد بدأت السلطات في تخفيف القواعد الصارمة لمكافحة الفيروس، حيث قامت مدن صينية مختلفة بتحسين تدابير مكافحة فيروس كورونا الخاصة بها.

رفع السيطرة المؤقتة عن بعض المناطق

وأكدت السلطات أنه تم رفع السيطرة المؤقتة عن بعض المناطق والتغاضي عن متطلبات اختبار الحمض النووي لبعض السكان، مشيرة إلى أن السكان بعد الآن لن يحتاجوا إلى إظهار نتيجة اختبار حمض نووي سلبية لمدة 48 ساعة عند استخدامهم وسائل النقل العامة.

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الحياة تعود إلى طبيعتها في بعض المناطق

وأشارت إلى أنه في منطقة شينجيانغ الويغورية عادت الحياة إلى طبيعتها مع تخفيف القيود، وأنها اتخذت تدابير مماثلة في تيانجين وتشنغدو في مقاطعة سيتشوان وشنتشن في مقاطعة قوانغدونغ، حيث رفعت المقاطعة قيود نتيجة الاختبار لبعض الأماكن العامة.

منظمة الصحة العالمية ترحب بقرار الحكومة

من ناحيتها، رحبت منظمة الصحة العالمية بتليين تدابير الوباء في الصين، بعد احتجاجات غاضبة ضد سياسة «صفر كوفيد» أن السلطات الصينية تعدل إستراتيجياتها الحالية وتحاول الآن حقًا أن تُكيّف تدابير الرقابة التي تحتاجها.

36.000 حالة إصابة ووفاة 5200 شخص

وسجلت الصين في الأيام الأخيرة أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بالفيروس حيث سجلت أكثر من 36000 حالة إصابة، وتوفي ما يزيد قليلاً على 5200 شخص منذ بدء الوباء، بحسب البيانات الحكومية.

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