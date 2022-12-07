الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
كيف تطرد القلق من بيتك؟ تعلم قواعد التعامل الصحيح مع نفسك في 7 خطوات
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 196 ريالاً
لهذه الوظائف.. «الشؤون الإسلامية» تفتح باب التقديم لحملة الثانوية فأعلى
الصين تعلن تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد
هل نعاتب الآخرين أم نعاملهم بالمثل؟.. إليك 5 قواعد مهمة في التعامل مع الناس
بتكلفة 90 مليون ريال.. «المياه الوطنية» تنفذ مشروعًا بيئيًا في القصيم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كيف تطرد القلق من بيتك؟ تعلم قواعد التعامل الصحيح مع نفسك في 7 خطوات

كيف تطرد القلق من بيتك؟ تعلم قواعد التعامل الصحيح مع نفسك في 7 خطوات

كيف تطرد القلق من بيتك؟ تعلم قواعد التعامل الصحيح مع نفسك في 7 خطوات
١٠:٥٢:٣٠ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

يسعى كثير منا للعيش في حياة سعيدة ومطمئنة وهانئة وخالية من المشاكل والهموم، ويبحث أغلبنا عن طرق لتحقيق هذا الهدف، حتى تلك الطرق تختلف من شخص لآخر، لكن لا يختلف أحد على أن السعادة الحقيقية تبدأ من المنزل، فلا يمكن أن ينجح شخص في حياته وهو غير قادر على تحقيق هذا النجاح داخل منزله وبين أسرته.

السياق السابق، ذهب إليه الكاتب الدكتور تنيضب الفايدي في مقاله بصحيفة “الجزيرة” تحت عنوان “أتقن فن العيش في الحياة”، حيث حدد عدة عوامل لتحقيق النجاح في الحياة بدأها بضرورة طرد القلق من المنزل.

اقرأ أيضًا:

هل أدوية القلق والاكتئاب تزيد الوزن؟ استشاري يجيب

6 خطوات تستطيع من خلالها طرد القلق من منزلك

1- لا تأخذ كل شيء بجدية، بل اترك مجالاً للضحك والمرح، ولا تفكر أن ذلك يقلل هيبتك لدى أفراد الأسرة، بل بالعكس يزيد احترامك وشخصيتك داخل الأسرة.

2- ابحث عن الفرح في كل شيء وتحويل كل شيء إلى دعابة.

3- حاول أن تقضي بعض الأوقات مع عائلتك وتتحدث معهم وشارك معهم في اللعب.

4- الابتعاد عن الذين يدخلون سموم القلق في حياتك.

5-  الابتعاد عن الجدال، والمقصود بالجدال الجدال المذموم؛ لأن هناك جدالاً ممدوحًا وهو الذي يكون لتثبيت الحق ودحض الشبهات.

6- الابتعاد عن الأسئلة غير المفيدة؛ وحتى عن الكلام غير المفيد، لأن الكلام الكثير خاصة إذا كان غير مفيد، فإنه يجلب القلق والتوتر.

الطريقة السابقة تقضي على أدوية القلق والاكتئاب

باتباع الخطوات السابقة يستطيع الفرد تجاوز أغلب الصعوبات في حياته، بل ويمكنه كذلك تحقيق العديد من النجاحات، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى تناول أدوية مضادة للاكتئاب أو القلق أو غيرها من الوسائل.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية القلق طرد القلق من المنزل

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. مدني “وادي الدواسر” يحرر طفلة احتُجزت في غسالة

بالصور.. مدني “وادي الدواسر” يحرر طفلة احتُجزت في غسالة

١١:١٨ م، الثلاثاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٤
موجز الظهيرة: العثور على الطفلة المفقودة بالرياض.. والتعليم تنفي تحديد تاريخ إعلان النقل الخارجي

موجز الظهيرة: العثور على الطفلة المفقودة بالرياض.. والتعليم تنفي تحديد تاريخ إعلان النقل الخارجي

١٢:٥٥ م، الأحد، ٢٤ أبريل ٢٠١٦
رئيس “نزاهة” للوزراء الجدد: اقتدوا بـ”توفيق الربيعة”

رئيس “نزاهة” للوزراء الجدد: اقتدوا بـ”توفيق الربيعة”

٠٣:٣٥ م، الأثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠١٤
وزير الخدمة المدنية يدشن خطة الإعلانات الوظيفية.. الثلاثاء المقبل

وزير الخدمة المدنية يدشن خطة الإعلانات الوظيفية.. الثلاثاء المقبل

٠٢:٥٣ م، الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *