كيف تطرد القلق من بيتك؟ تعلم قواعد التعامل الصحيح مع نفسك في 7 خطوات

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يسعى كثير منا للعيش في حياة سعيدة ومطمئنة وهانئة وخالية من المشاكل والهموم، ويبحث أغلبنا عن طرق لتحقيق هذا الهدف، حتى تلك الطرق تختلف من شخص لآخر، لكن لا يختلف أحد على أن السعادة الحقيقية تبدأ من المنزل، فلا يمكن أن ينجح شخص في حياته وهو غير قادر على تحقيق هذا النجاح داخل منزله وبين أسرته.

السياق السابق، ذهب إليه الكاتب الدكتور تنيضب الفايدي في مقاله بصحيفة “الجزيرة” تحت عنوان “أتقن فن العيش في الحياة”، حيث حدد عدة عوامل لتحقيق النجاح في الحياة بدأها بضرورة طرد القلق من المنزل.

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6 خطوات تستطيع من خلالها طرد القلق من منزلك

1- لا تأخذ كل شيء بجدية، بل اترك مجالاً للضحك والمرح، ولا تفكر أن ذلك يقلل هيبتك لدى أفراد الأسرة، بل بالعكس يزيد احترامك وشخصيتك داخل الأسرة.

2- ابحث عن الفرح في كل شيء وتحويل كل شيء إلى دعابة.

3- حاول أن تقضي بعض الأوقات مع عائلتك وتتحدث معهم وشارك معهم في اللعب.

4- الابتعاد عن الذين يدخلون سموم القلق في حياتك.

5- الابتعاد عن الجدال، والمقصود بالجدال الجدال المذموم؛ لأن هناك جدالاً ممدوحًا وهو الذي يكون لتثبيت الحق ودحض الشبهات.

6- الابتعاد عن الأسئلة غير المفيدة؛ وحتى عن الكلام غير المفيد، لأن الكلام الكثير خاصة إذا كان غير مفيد، فإنه يجلب القلق والتوتر.

الطريقة السابقة تقضي على أدوية القلق والاكتئاب

باتباع الخطوات السابقة يستطيع الفرد تجاوز أغلب الصعوبات في حياته، بل ويمكنه كذلك تحقيق العديد من النجاحات، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى تناول أدوية مضادة للاكتئاب أو القلق أو غيرها من الوسائل.

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