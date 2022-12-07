هل نعاتب الآخرين أم نعاملهم بالمثل؟.. إليك 5 قواعد مهمة في التعامل مع الناس

تواصل- فريق التحرير

حدد الكاتب عطية العقيلان، اليوم الأربعاء، 5 قواعد مهمة في التعامل مع الناس.

5 قواعد مهمة في التعامل مع الناس

وأوضح في مقال بصحيفة “الجزيرة” أنه من الحكم أو المقولات الشهيرة المنقولة، عن معايير العلاقات السعيدة السوية ذات المنهج لتأسيس صداقة أو زمالة متوازنة صحية في حياتنا أن هناك 5 قواعد هي:

1-جاور من يشبهك.

2-حاور من يحترمك.

3- شاور من يحبك.

4-إياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم.

5-اتخذ من الطيبين خلانًا، يجازوك الإحسان بالإحسان.

وأشار إلى أهمية التأكيد على أثر الصحبة ومن حولنا في تهذيبنا والارتقاء بنا، تأكيدًا على حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحْذِيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا منتنة».

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وقال الكاتب إن منهج المعاملة بالمثل مصطلح شائع ومطبق بين الدول في التعامل بينها فيما يخص بعض الأمور، ولكنه في علاقاتنا الشخصية، نجد صعوبة بالغة في تطبيق هذا المصطلح لوحده دون اعتبارات أخرى، لأن المشاعر وردات الفعل وحالتنا المزاجية تؤثر في ذلك، لاسيما أن بعضنا يجيد فن العتاب واللوم الدائم، ويجد المبرر لتصرفاته.

وأضاف أنه خلال تجاربنا المختلفة، نجد أن أكثر الأشخاص عتابًا ولومًا وتدقيقًا على كل شيء، هم من يجيدون ويبررون لأنفسهم التصرفات التي يقومون بها ويجدونها عادية ولا توجب الزعل، ونجد أنفسنا في معضلة بين أن نعاتبهم أو نعاملهم بالمثل، وأعتقد أن اختيار الطريقة هذه أو تلك يحددها عدة عوامل، منها حالتنا النفسية والصحية والاجتماعية والمالية المصاحبة عند اتخاذ القرار.

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