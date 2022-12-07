ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه، لا بأس به.

يجوز إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في «تويتر»، أنه لا بأس في إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه، مؤكدًا أن سداد ديون الابن من الزكاة، أمر جائز شرعًا.

لا يحوز إعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون

وأضاف أن إعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون، فلا يجوز، لأن الأب مطالب بأن ينفق على ابنه من حر ماله، وليس من زكاته، لذلك ليس للأب ولا للأم إعطاء أولادهما من الزكاة، إلا لسداد الديون فقط.

وأشار أن قول «دون بقية إخوانه»، فإن الأب سيعطيه من الزكاة وهي عطية مرتبطة بحاجة لأن هذا الابن عليه ديون، وبقية إخوانه ليس عليهم ديون، وأنه من الناحية الشرعية لا بأس بفعل الوالدين تجاه الابن في هذه الحالة.

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