الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب
التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة
«الموارد البشرية»: يمكن للزوجة والمطلقة والأرملة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بهذه الطريقة
عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا
صباح اليوم.. شاهد جريان السيول في البجادية غرب الدوادمي بالرياض
إذا كنت تعاني من ألم في هذه المنطقة فانتظر نوبة قلبية خلال 30 شهرًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب
٠٩:١٠:٤٣ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه، لا بأس به.

يجوز إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في «تويتر»، أنه لا بأس في إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه، مؤكدًا أن سداد ديون الابن من الزكاة، أمر جائز شرعًا.

لا يحوز إعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون

وأضاف أن إعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون، فلا يجوز، لأن الأب مطالب بأن ينفق على ابنه من حر ماله، وليس من زكاته، لذلك ليس للأب ولا للأم إعطاء أولادهما من الزكاة، إلا لسداد الديون فقط.

وأشار أن قول «دون بقية إخوانه»، فإن الأب سيعطيه من الزكاة وهي عطية مرتبطة بحاجة لأن هذا الابن عليه ديون، وبقية إخوانه ليس عليهم ديون، وأنه من الناحية الشرعية لا بأس بفعل الوالدين تجاه الابن في هذه الحالة.

اقرأ أيضًا:

هل الصناديق الاستثمارية تُخرج الزكاة نهاية كل عام؟ «الخثلان» يُجيب

هل الأفضل للإمام أن يصلي السنّة في المسجد ليقتدي به غيره؟ «الخثلان» يجيب

الكلمات الدلالية:
إعطاء الابن من الزكاة الزكاة سداد الدين سداد الديون سعد الخثلان

مواد ذات صلة

المزيد
لهذا السبب.. خبير طقس ينصح المزارعين بِرَيّ المحاصيل مساءً أو فجرًا

لهذا السبب.. خبير طقس ينصح المزارعين بِرَيّ المحاصيل مساءً أو فجرًا

٠٨:٤٧ ص، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
أكاديمي: حقبة جديدة من العودة إلى الدين والهوية يقودها شباب الوطن

أكاديمي: حقبة جديدة من العودة إلى الدين والهوية يقودها شباب الوطن

٠٢:١٨ ص، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠١٧
جدة.. بلاغ من الشرطة الأمريكية يطيح بمقيم تصفح مواقع تحرش بالأطفال

جدة.. بلاغ من الشرطة الأمريكية يطيح بمقيم تصفح مواقع تحرش بالأطفال

٠٨:٣٠ ص، الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠١٦
هيئة الرياض تضبط إفريقية وابنتها امتهنتا الكهانة والشعوذة

هيئة الرياض تضبط إفريقية وابنتها امتهنتا الكهانة والشعوذة

١٠:١٢ م، الخميس، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *