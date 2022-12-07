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التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة
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التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة

التأمينات الاجتماعية: استحقاق التعطل عن العمل يتوقف في هذه الحالة
٠٩:٠٨:٣٠ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “لو فتحت لي مؤسسة ينزلي لي ساند أو لا؟”.

وأضاف الحساب: عزيزي العميل يتوقف استحقاق التعطل عن العمل (ساند) في حال التحاقك بالعمل أو إذا كان لك دخل من عمل أو نشاط خاص (صاحب منشأة) وللاطلاع على شروط ساند من خلال (هذا الرابط )

كانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد حددت – في وقت سابق- آلية التحقق من الأهلية في نظام ساند للمتعطلين عن العمل.

جاء ذلك في رد من المؤسسة على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية التحقق من الأهلية والتقديم للحصول على دعم ساند.

أهلية نظام ساند

وردت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، بقولها “أهلاً بك، يمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن أيضًا الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

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«التأمينات الاجتماعية»: تحدد حالات السماح بتمديد فترة استحقاق الوريث من المعاش

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