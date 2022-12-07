الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

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عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا
٠٨:٥٠:١١ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ، اليوم، تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب والطالبات ضمن اليوم الدراسي، على أن تعلن النتائج يوم غد الخميس، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

نتائج الفصل الدراسي الأول الخميس

وأعلنت الصحيفة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية يوم غد الخميس.

النتائج عبر نظام «نور» وتطبيق «توكلنا»

وسيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية عبر نظام «نور» وتطبيق «توكلنا».

استعراض المؤهلات التعليمية عبر «توكلنا خدمات»

ويتيح تطبيق توكلنا استعراض المؤهلات التعليمية عبر «توكلنا خدمات» مع إمكانية تعديلها.

وزارة التعليم توجه تحذيرًا مهمًا لمنسوبيها

وكانت الوزارة قد حذرت من استخدام أي تطبيقات غير رسمية في المنصات الرسمية للوزارة، مؤكدة أن الوزارة تحملهم المسؤولية كاملة بشأن ما ينتشر هذه الأيام من إضافات مجهولة للمتصفح، فهي مخالفة صريحة للنظام.

إطلاق برنامج لتأهيل المعلمين والمعلمات

وأكدت أنه تم إطلاق برنامج لتأهيل المعلمين والمعلمات في مجال الأمن السيبراني، عبر مسارات تتضمن، «مقدمة في أمن الشبكات، ومبادئ في الأمن السيبراني وحماية الطفل على الإنترنت».

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غدًا.. تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب والطالبات ضمن اليوم الدراسي

الخميس القادم.. الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية

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