صباح اليوم.. شاهد جريان السيول في البجادية غرب الدوادمي بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة، جرت صباح اليوم السيول والأودية نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على شمال سليسان بالبجادية غرب الدوادمي في الرياض.

وأظهر مقطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض شمال سليسان بالبجادية غرب الدوادمي في الرياض لأمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والشعاب.

موجة برد متوسطة القوة

فيما كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام «المربعانية» وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء، حيث يوافق دخول هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على شمال ووسط وشمالي المناطق الغربية والشرقية للمملكة، وأنه يتوقع بداية موجة برد نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع القادم.

استمرار الحالة الممطرة السابعة

وأضاف أنه يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة والتي تشمل أجزاء من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي.

أمطار غزيرة مع جريان السيول

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية والقصيم والرياض.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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