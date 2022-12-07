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أمريكا تتحدى الصين وتبيع قطع غيار طائرات لتايوان
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أمريكا تتحدى الصين وتبيع قطع غيار طائرات لتايوان

أمريكا تتحدى الصين وتبيع قطع غيار طائرات لتايوان

أمريكا تتحدى الصين وتبيع قطع غيار طائرات لتايوان
٠٩:٢٥:٥٠ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار ومعدات الطائرات إلى تايوان بقيمة 330 مليون دولار.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية  الأمريكية وافقت على بيع عسكري أجنبي محتمل لمكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي في تايبيه في الولايات المتحدة لتوسيع ترتيب دعم الإمدادات اللوجستية التعاونية لتجديد مخزون قطع الغيار القياسية للطائرات والمعدات ذات الصلة.

بيع طائرات هليكوبتر لكوريا الجنوبية

كما وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر لكوريا الجنوبية وبيع ودبابات قتال من طراز “أبرامز” لبولندا.

كانت وزارة الدفاع الوطني الصينية أعلنت “معارضتها بقوة إقامة الولايات المتحدة الأمريكية علاقات عسكرية مع تايوان وبيعها أسلحة للجزيرة”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية إن “الصين تأمل من الجانب الأمريكي أن يطبق بجدية التعهدات التي أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيدها الشهر الماضي، والتي تتمثل في أن الولايات المتحدة لا تدعم ما يسمى “استقلال تايوان”، ولا تدعم “صينين” أو “صين واحدة وتايوان واحدة”، ولا تنتوي خوض نزاع مع الصين”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الصين الولايات المتحدة بيع طائرات لتايوان

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