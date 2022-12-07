إذا كنت تعاني من ألم في هذه المنطقة فانتظر نوبة قلبية خلال 30 شهرًا

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كشفت دراسة نشرت في مجلة “JAMA Cardiology”، أن حوالي 5% من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية يعانون من نوبة قلبية في غضون 30 شهرًا.

وحددت الدراسة نوعين من النوبات القلبية، مع احتشاء عضلة القلب من النوع الأول الناجم عن أحداث الشريان التاجي الحادة، وفق موقع “إكسبريس”.

ومن ناحية أخرى، يميل احتشاء عضلة القلب من النوع 2 إلى اتباع اختلال حاد في التوازن بين العرض والطلب على الأكسجين.

أعراض النوبات القلبية

وأوضحت الدراسة أنه يبدو أن الأعراض المتقدمة للأطراف هي مؤشر أقوى على الإصابة باحتشاء عضلة القلب من النوع 2 مقارنة بالنوع الأول من احتشاء عضلة القلب.

ووفق الدراسة، ارتبط احتشاء عضلة القلب في المرضى المصابين باعتلال الشرايين المحيطية بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأحداث التي تتطلب دخول المستشفى” .

وأشارت إلى أنه في المراحل الأولى من مرض الشرايين المحيطية، يمكن أن تكون الأعراض نادرة، حيث تظهر معظم المضاعفات حصريًا أثناء التمرين وتتوقف عند الراحة.

يشار إلى أن الأعراض الأولى لاعتلال الشرايين المحيطية عادة ما تكون الألم أو التشنج أو عدم الراحة في ساقيك أو أردافك، ويحدث هذا عندما تكون نشطًا وتختفي عندما تكون مستريحًا.

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