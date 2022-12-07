خبير طقس: اليوم دخول «المربعانية» وهذه مدتها وتوقعاتها وأهم ظواهرها

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قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام «المربعانية» وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء.

دخول موجة برد متوسطة القوة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يوافق دخول المربعانية هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على شمال ووسط وشمالي المناطق الغربية والشرقية للمملكة، وأنه يتوقع بداية موجة برد نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع القادم.

استمرار الحالة الممطرة السابعة

وأضاف أنه يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة والتي تشمل أجزاء من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي، مشيرًا إلى أن «المربعانية» تتسم بعدد من الظواهر التي وجب التنويه عنها، وهي:

1 – مدتها 39 يومًا.

2 – أول المربعانية يمكن اعتباره امتدادًا للوسم.

3 – فترتها مناسبة لزراعة القمح في المناطق الوسطى.

4 – معنى المربعانية أي أول أربعين يومًا من فصل الشتاء.

5 – فيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة.

6 – ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية وطرح الله فيه البركة.

7 – في هذا الوقت يبدأ موسم الهجرة لطيور « القطا – الكدري – الجوني».

8 – يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، « الإكليل و 13 يومًا، والقلب وهو 13 يومًا، والشولة وهو 13 يومًا» ومجموعها بالجملة 39 يومًا لذا يطلق عليها تجاوزًا المربعانية.

9 – وهي مظنة البرد خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري،والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من 50 لـ 60 تحت الصفر، وأنه من فضل الله على المملكة والخليج أنه لا يصل إليهم من برودتهما إلا جزء يسير.

أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية والقصيم والرياض.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

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