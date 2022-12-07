بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

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تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لصندوق التنمية العقاري مع استفسار أحد المستفيدين بشأن إمكانية نقل المديونية.

وتساءل المستفيد قائلاً: حصلت على قرض مدعوم برهن الأرض أقدر أنقل المديونية ولا لا؟

أضاف الحساب: يمكنكم حاليًا الاستفادة من برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني على منتج شراء وحدة جاهزة من السوق ومنتج البناء الذاتي المكتمل البناء.

استثناء 3 أمور من إمكانية نقل المديونية

وأوضح الحساب أن ذلك لا يشمل منتج البيع على الخارطة، ومنتج التمويل القائم، والمستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين.

في وقت سابق، حذر صندوق التنمية العقاري، من 5 أمور تتسبب في وقف الدعم السكني للمستفيدين.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول: هل يستمر الدعم لمن توفي ولم يعفيه البنك من القرض العقاري؟.

أسباب وقف الدعم السكني للمستفيدين

وأجاب الحساب قائلاً، إن أسباب وقف الدعم السكني للمستفيدين هي:

1- إلغاء العقد.

2-إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.

3- عدم إرفاق شهادة الإشغال لمنتج بناء ذاتي تجاوز بناؤه 3 سنوات.

4-التعثر بسداد القسط الشهري.

5-السداد المبكر للتمويل.

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الصندوق العقاري يحذر: 5 أمور تتسبب في وقف الدعم السكني للمستفيدين