انتبه.. هذه الأغذية سبب معاناتك من الصداع النصفي

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كشفت دراسة حديثة أن نوبات الصداع النصفي قد لا تكون عشوائية، لكنها ترتبط بما نأكله من غذاء.

وقالت الدراسة، التي نشرتها مجلة Nutritional Neuroscience، إن سوء التغذية الخفيف والمتوسط والشديد كان مرتبطًا بالمعاناة من صداع شديد بشكل متكرر.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين عانوا من الصداع الشديد والصداع النصفي غالبًا ما يتبعون نظامًا غذائيًا يفتقر إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية، وفق موقع “روسيا اليوم”.

الأنظمة الغذائية الجيدة

ووفق تفاصيل الدراسة، لاحظ الباحثون أن الأنظمة الغذائية التي يتبعها مرضى الصداع الشديد والصداع النصفي تميل إلى نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الألياف الغذائية، وحمض الفوليك الكلي، والريبوفلافين، والسيلينيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكذلك فيتامين A وفيتامين B6 وفيتامين B12، وفيتامين C وفيتامين K.

وكان هؤلاء الأفراد أيضًا يشربون المزيد من القهوة ويستهلكون المزيد من الثيوبرومين – وهو خاصية موجودة في الشوكولاتة.

ويمكن أن تؤدي العديد من الأسباب إلى نوبات الصداع النصفي، من العوامل الهرمونية والعوامل العاطفية إلى العوامل الجسدية والبيئية.

والصداع النصفي، مرهق للغاية ويمكن أن يتسبب في استلقاء الناس في غرفة مظلمة لبضع ساعات، حتى تنتهي نوبة الصداع.

من جانبها، قالت الدكتورة سيدني جرين، إنه يمكن أن يحدث الصداع النصفي بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم. وإذا كان شخص ما ينتقل لفترات طويلة بين الوجبات، أو تخطي الوجبات، أو استغنى عن مجموعات الطعام الرئيسة، خاصة الكربوهيدرات، فقد يتسبب ذلك في انخفاض مستويات السكر في الدم.

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