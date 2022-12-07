إيرباص تكشف سبب عجزها عن تصنيع الطائرات التجارية المطلوبة هذا العام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة إيرباص أنها لن تحقق هدفها المتمثل في تسليم الطائرات التجارية لعام 2022، مشيرة إلى وجود بيئة عمل معقدة.

وأوضحت أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، أن هدف تسليم نحو 700 طائرات تجارية لهذا العام بعيد المنال.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة عن تسليم 68 طائرة تجارية لتصل عمليات التسليم السنوية إلى 565 طائرة.

الشركة تلقت 29 طلبًا جديدًا في 2022

وتلقت الشركة 29 طلبًا جديدًا و 14 إلغاء في نوفمبر 2022 ليصل عدد الطائرات المتراكمة إلى 7344 طائرة.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح تشغيلية معدلة تبلغ حوالي 5.5 مليار يورو (5.7 مليار دولار) لعام 2022 في حين أن التدفق النقدي الحر قبل عمليات الدمج وتمويل العملاء يجب أن يكون 4.5 مليار يورو.

وأوضحت أنها ستكشف عن طلبيات وشحنات الطائرات التجارية لعام 2022 بالكامل في 10 يناير 2023 كما ستكشف عن نتائج العام بالكامل في 16 فبراير 2023.

ولاتزال الشركة تأمل في تحقيق إنجازات ملموسة خلال العام القادم، بحسب بيان نشرته اليوم.

اقرأ أيضًا:

«الصناعات العسكرية» تكشف تفاصيل مشروعها مع «إيرباص»