لانتهاكه حقوق الإنسان.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الاتحاد الأوروبي قرر الاثنين المقبل، فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني.

حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام الإيراني

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيطبق حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام الإيراني الاثنين المقبل، مؤكدة أن هذه العقوبات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في إيران وتقديم طائرات مسيرة لروسيا.

روسيا تعرض إرسال خبراء لقمع الاحتجاجات

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد كشف مستشار الرئيس الأوكراني لصحيفة «الجارديان»، أن روسيا في مفاوضات مع النظام الإيراني، عرضت إرسال خبراء روس لمساعدة نظام طهران في قمع الاحتجاجات الشعبية، مقابل الحصول على صواريخ باليستية إيرانية.

الحكم على 5 أشخاص بالإعدام

في الوقت نفسه، أعلن مركز الإعلام التابع للقضاء الإيراني إصدار أحكام أولية في قضية مقتل روح الله عجميان، أحد عناصر الباسيج، خلال الاحتجاجات التي اندلعت عقب مراسم أربعين الشابة حديث نجفي، مؤكدًا أنه حكم على 5 أشخاص بالإعدام، وعلى 11 آخرين بالسجن لمدد طويلة.

اختراق مواقع جامعات إيرانية مختلفة

وأكدت مجموعة «الإطاحة بالنظام» الإلكترونية، أنها تمكنت من اختراق مئات المواقع لجامعات إيرانية مختلفة، والمواقع التابعة لها، وأنها وعدت بنشر 8 جيجا بايت من المعلومات التي تم تنزيلها.

استمرار إضراب أسواق أكثر من 29 مدينة

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات والإضرابات في جميع أسواق المدن الإيرانية والتي تواصل الإضراب لليوم الثاني على التوالي تلبية لدعوات الإضراب العامة في 5 و 6 و 7 دیسمبر في جميع أنحاء البلاد.

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