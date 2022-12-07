الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التعليم تتيح نحو 75 ألف فرصة تطوعية لمنسوبيها منذ بداية العام
لانتهاكه حقوق الإنسان.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني
ما علاقته بالشلل الرعاش؟.. علماء يكتشفون الجزء المسؤول عن إدراك الزمن بالدماغ
منها الرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق
دراسة توضح 13 سببًا شائعًا للتخلص من الهواتف الذكية
18 فرصة وظيفية توفرها الهيئة الملكية بالجبيل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

التعليم تتيح نحو 75 ألف فرصة تطوعية لمنسوبيها منذ بداية العام

التعليم تتيح نحو 75 ألف فرصة تطوعية لمنسوبيها منذ بداية العام

التعليم تتيح نحو 75 ألف فرصة تطوعية لمنسوبيها منذ بداية العام
٠٧:٤٧:٥٠ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة 75.202 فرصة تطوعية لمنسوبيها وكوادرها الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات، بكل المراحل التعليمية.

وقالت الوزارة إن عدد المشاركين في الفرص التطوعية وصل إلى 158 ألف متطوع منذ بداية 2022 حتى نهاية أكتوبر الماضي، بمجموع ساعات بلغ 2,921,064 ساعة تطوعية.

وفي سياق متصل، كشفت “التعليم” عن بدء التسجيل في مبادرة «تطوع بخبرتك»، بهدف إشراك ذوي الخبرات في العمل التطوعي الاحترافي، لتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية، ورواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة وطلاب التعليم العام والجامعي.

العمل التطوعي ورؤية 2030

تهدف المملكة لتفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بالإنجازات، حيث وفرت منصة العمل التطوعي حتى يصبح الفرد جزءًا من رؤية 2030 وتحقيق هدف 1000000 متطوع، و 50000000 ساعة تطوع ، حيث وفرت:

1- الدعم الحكومي للبرامج التطوعية ذات الأثر الاجتماعي.

2- تحويل العمل التطوعي ركيزة أساسية وأولية للتنمية المستدامة والتطوير.

3- رفع الوعي بأهمية العمل التطوعي وتشجيعه.

4- تعزيز حس المسؤولية المجتمعية على المواطنين.

5- ارتفاع نسبة المتطوعين من 11 ألفًا إلى مليون متطوع حتى عام 2030.

6- تعزيز التعاون بين الجهات والدوائر الحكومية.

اقرأ أيضًا:
بالأرقام.. «ثقافة التطوع» باب من أبواب الخير والتعاون في أرجاء الوطن

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن التعليم السعودية وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
حرق ورق «الغار» بالمنزل..هل توقعت هذه الفوائد؟

حرق ورق «الغار» بالمنزل..هل توقعت هذه الفوائد؟

٠٣:١٨ ص، الأثنين، ٣٠ مايو ٢٠٢٢
فرنسا: نظام الأسد وحليفه الروسي يرتكبان جرائم حرب في «حلب»

فرنسا: نظام الأسد وحليفه الروسي يرتكبان جرائم حرب في «حلب»

١٢:١٠ ص، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦
بقيمة تزيد على 965 مليون ريال.. سوق الدخل الثابت يشهد تنفيذ صفقات خاصة

بقيمة تزيد على 965 مليون ريال.. سوق الدخل الثابت يشهد تنفيذ صفقات خاصة

١١:٥٦ ص، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
«أسوشيتدبرس» تسلط الضوء على جهود رجال الأمن لإنجاح موسم الحج

«أسوشيتدبرس» تسلط الضوء على جهود رجال الأمن لإنجاح موسم الحج

٠٩:٢٧ م، السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *