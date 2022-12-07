التعليم تتيح نحو 75 ألف فرصة تطوعية لمنسوبيها منذ بداية العام

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أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة 75.202 فرصة تطوعية لمنسوبيها وكوادرها الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات، بكل المراحل التعليمية.

وقالت الوزارة إن عدد المشاركين في الفرص التطوعية وصل إلى 158 ألف متطوع منذ بداية 2022 حتى نهاية أكتوبر الماضي، بمجموع ساعات بلغ 2,921,064 ساعة تطوعية.

وفي سياق متصل، كشفت “التعليم” عن بدء التسجيل في مبادرة «تطوع بخبرتك»، بهدف إشراك ذوي الخبرات في العمل التطوعي الاحترافي، لتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية، ورواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة وطلاب التعليم العام والجامعي.

العمل التطوعي ورؤية 2030

تهدف المملكة لتفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بالإنجازات، حيث وفرت منصة العمل التطوعي حتى يصبح الفرد جزءًا من رؤية 2030 وتحقيق هدف 1000000 متطوع، و 50000000 ساعة تطوع ، حيث وفرت:

1- الدعم الحكومي للبرامج التطوعية ذات الأثر الاجتماعي.

2- تحويل العمل التطوعي ركيزة أساسية وأولية للتنمية المستدامة والتطوير.

3- رفع الوعي بأهمية العمل التطوعي وتشجيعه.

4- تعزيز حس المسؤولية المجتمعية على المواطنين.

5- ارتفاع نسبة المتطوعين من 11 ألفًا إلى مليون متطوع حتى عام 2030.

6- تعزيز التعاون بين الجهات والدوائر الحكومية.

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