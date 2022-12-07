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ما علاقته بالشلل الرعاش؟.. علماء يكتشفون الجزء المسؤول عن إدراك الزمن بالدماغ
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ما علاقته بالشلل الرعاش؟.. علماء يكتشفون الجزء المسؤول عن إدراك الزمن بالدماغ

ما علاقته بالشلل الرعاش؟.. علماء يكتشفون الجزء المسؤول عن إدراك الزمن بالدماغ

ما علاقته بالشلل الرعاش؟.. علماء يكتشفون الجزء المسؤول عن إدراك الزمن بالدماغ
٠٧:٣٧:٤٩ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا إيرفاين في الولايات المتحدة، الجزء المسؤول عن إدراك الزمن في الدماغ، الأمر الذي يساعد في علاج التوحد والفصام والشلل والرعاش.

وقال الباحثون إن إزالة أهداب النواة المخططية داخل الدماغ يؤثر في قدرة الإنسان على إدراك الزمن والحكم على الأمور، مما يفتح الباب أمام التوصل إلى وسائل جديدة لعلاج بعض الأمراض العقلية والعصبية مثل الفصام والشلل الرعاش والتوحد.

ضعف الانتباه

وأشار الباحثون إلى أن النواة المخططية تقوم بدور الساعة المركزية للجسم، وتضطلع بدور رئيس في أداء بعض الوظائف مثل تنسيق الحركة والتعلم واتخاذ القرارات، فضلاً عن تنشيط الذاكرة والانتباه، وفق موقع صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأشار الفريق إلى أن الأهداب تبرز مثل الهوائيات خارج النواة المخططية، وتقوم باستشعار وبث الإشارات الكهربائية من أجل إصدار ردود الفعل المناسبة.

وقام الباحثون باستئصال الأهداب من النواة المخططية لدى بعض فئران التجارب عن طريق تقنية جديدة للتحكم الوراثي، وتبين أن الفئران الخاضعة للتجربة فقدت القدرة على اكتساب مهارات حركية جديدة، كما تراجعت لدى هذه الفئران إمكانات استرجاع المعلومات بشأن الموقع والوضع المكاني.

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