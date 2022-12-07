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منها الرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

منها الرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

منها الرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق
٠٧:٢٠:٤٤ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية والقصيم والرياض.

سحب رعدية ممطرة

 في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 35 كيلو متر في الساعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية.

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