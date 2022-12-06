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18 فرصة وظيفية توفرها الهيئة الملكية بالجبيل
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18 فرصة وظيفية توفرها الهيئة الملكية بالجبيل

18 فرصة وظيفية توفرها الهيئة الملكية بالجبيل

18 فرصة وظيفية توفرها الهيئة الملكية بالجبيل
٠٢:٥٨:٥٠ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 18 وظيفة إدارية وتقنية وفنية منها وظائف لا تتطلب الخبرة، لحملة الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس، عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية، مدينة جازان للصناعات التحويلية).

المسميات الوظيفية:

– موظف مشتريات عمل (عدد (1) – مشغل اختصاصي معدات ثقيلة (عدد (1)

– مشغل معدات ثقيلة (عدد (4)

– مهندس شبكات (عدد (1)

– مطور تطبيقات أوراكل (عدد 2)

– مشغل معدات ثقيلة (عدد 1)

– إداري النظام (عدد (1)

– فني تقنية معلومات (عدد 5)

– أخصائي مساندة فنية (عدد 1)

إداري أعلى للنظام (عدد 1)

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل

برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الرواتب:

تتراوح الرواتب الإجمالية من 5,000 إلى 10,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: ( هنا ).

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