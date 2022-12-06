رئيس إيران الأسبق يدعم الاحتجاجات ويشيد بشعاراتها

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، زعيم التيار الإصلاحي، تأييده شعار الحراك الشعبي، معتبرا أنه زعزع ركائز “الجمهورية الإسلامية” العقائدية.

إيران تتطلع إلى مستقبل أفضل

وقال خاتمي، في بيان، بمناسبة يوم الطالب الجامعي، إن “المجتمع يمضي نحو مستقبل أفضل مع الشعار الجميل: “المرأة، الحياة، الحرية”، حسب “القبس”.

وأردف خاتمي، شارحا أن الحراك الحالي في البلاد يشارك فيه النخب والمثقفون والأساتذة والطلبة، وعلى المسؤولين تقدير هذه المشاركة، وأنه: “بدل التصدي لها عليهم مد أيديهم لمعرفة مكامن الخلل في آليات الحكم بدقة قبل فوات الأوان”.

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انتهاك معايير حقوق الإنسان

وأوضح الرئيس، الذي يعتبر بمنزلة زعيم روحي للإصلاحيين أن: “ما يثير الأسف الشديد هو الاعتقال الواسع للطلاب، وخلق قيود تربوية ومهنية وسياسية عليهم، وطرد الأساتذة والضغط عليهم؛ فهذا لا يتوافق مع مبادئ ومعايير الحرية وحقوق الإنسان، ولا يضمن في نهاية المطاف الأمن المستقر للجامعة والمجتمع”.

ودعا إلى الانتباه خصوصاً من قبل الجامعات إلى أن الأمن مطلوب كما الحرية، ويجب ألا يتعارضا وألا يُضيّع أحدهما بحجة الآخر.