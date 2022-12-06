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خطوات تحديث التخصص للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية
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خطوات تحديث التخصص للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية

خطوات تحديث التخصص للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية

خطوات تحديث التخصص للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية
٠٢:٤٤:٥٦ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خطوات تحديث التخصص للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس.

خطوات تحديث التخصص 

وأوضح الحساب طريق  تحديث التخصص في موقع المركز الوطني للقياس للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي، وهي كالآتي:

– تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس

– النقر على اسم المستفيد

– اختيار المعلومات الشخصية

– النقر على اضغط هنا للتحقق من التخصص

– سيتم تحديث التخصص من نظام نور لمن هم على رأس العمل وإتاحة تحديد التخصص للخريج.

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بيان «تقويم التعليم» بشأن المقابل المادي 

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنه لا يمكن استرجاع المقابل المالي إلى الحساب البنكي، ويمكن الاستفادة منه في اختبارات أخرى أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر.

جاء ذلك ردا على استفسار لأحد المستفيدين قال فيه: “أنا ألغيت تسجيلي في اختبار القدرات ورقي وبغيت استرجع فلوسي بحيث أحجز اختبار محوسب كيف اقدر أحولها للبنك مره ثانيه للاستفادة منها؟”.

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