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تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب يحجب الرؤية
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تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب يحجب الرؤية

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب يحجب الرؤية

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب يحجب الرؤية
٠٢:٤٥:٢٣ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار وضباب كثيف يحجب الرؤية على كل من الشرقية والباحة وعسير، لاسيما على الطرق السريعة.

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ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على منطقتي عسير والباحة حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

بينما تستمر الحالة الجوية على المنطقة الشرقية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الطقس المركز الوطني للأرصاد ضباب

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