تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب يحجب الرؤية

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار وضباب كثيف يحجب الرؤية على كل من الشرقية والباحة وعسير، لاسيما على الطرق السريعة.

اقرأ أيضا:

هطول أمطار على القصيم شملت بريدة وعدة محافظات

ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على منطقتي عسير والباحة حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

بينما تستمر الحالة الجوية على المنطقة الشرقية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

اقرأ أيضا:

أمطار وضباب كثيف يحجب الرؤية في «هدا الطائف» (فيديو)