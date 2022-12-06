30 مليون مستفيد من الخدمات التطوعية في المسجد الحرام

تواصل – واس:

كشفت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين عن إحصائية الخدمات التطوعية والخيرية والإنسانية المقدمة في المسجد الحرام لما يقارب الـ30 مليون مستفيد من بداية عام 1441هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الثاني من العام 1444هـ.

برامج الخدمات في المسجد الحرام

وشملت الإحصائية عدة برامج، أهمها برنامج الإفطار والذي قدم 5 ملايين و915 ألفا و193 وجبة إفطار صائم، وبرنامج الضيافة للقاصدين الذي استضاف 15 مليونا و041 ألفا و325 ضيفا.

برامج المجالات الخيرية

وتضمنت الخدمات كذلك برنامج المظلات الشمسية والذي قدم 366 ألفا و500 مظلة شمسية، وبرنامج التطوع في المجال الخيري الذي خدم 5 ملايين و917 ألفا و344 مستفيدا، وأخيرًا برنامج السقاية الذي قدم مليونين و357 ألفا و190 عبوة ماء زمزم.

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1.2 مليون ساعة تطوعية

وأعلنت الوكالة أن مجموع الساعات التطوعية قد بلغ مليونا و213 ألفا و540) ساعة، بمشارك عدة جهات وصل عددها إلى 35 جهة تطوعية في 1) مجال تطوعي، استفاد منها 29 مليونا و597 ألفا و552) مستفيد.