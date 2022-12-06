وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة في عدة تخصصات

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض، الخبر، مكة المكرمة، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

مصمم جرافيك. محلل مالي. أخصائي ثقافة الشركات. مدير مركز همة. أخصائي نفسي. أخصائي علاج وظيفي. مساعد إداري. وغيرها …

اقرا أيضا:

لحملة الثانوية فأعلى.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة الملكية

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرا أيضا:

التقديم الآن.. الخطوط السعودية للتموين تعلن وظائف شاغرة