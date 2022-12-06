الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة توضح 13 سببًا شائعًا للتخلص من الهواتف الذكية
18 فرصة وظيفية توفرها الهيئة الملكية بالجبيل
رئيس إيران الأسبق يدعم الاحتجاجات ويشيد بشعاراتها
تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب يحجب الرؤية
خطوات تحديث التخصص للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة في عدة تخصصات

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة في عدة تخصصات

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة في عدة تخصصات

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة في عدة تخصصات
٠٢:٢١:٠٦ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة  – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض، الخبر، مكة المكرمة، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مصمم جرافيك.
  2. محلل مالي.
  3. أخصائي ثقافة الشركات.
  4. مدير مركز همة.
  5. أخصائي نفسي.
  6. أخصائي علاج وظيفي.
  7. مساعد إداري.
  8. وغيرها …

اقرا أيضا:

لحملة الثانوية فأعلى.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة الملكية

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرا أيضا:

التقديم الآن.. الخطوط السعودية للتموين تعلن وظائف شاغرة

الكلمات الدلالية:
شركة تطوير التعليم فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

٠١:١٣ م، الأربعاء، ٠٧ أغسطس ٢٠١٣
وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

٠٨:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠٢١
غرفة الخرج تُعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

غرفة الخرج تُعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

٠٣:٣٩ م، الثلاثاء، ١٠ مايو ٢٠٢٢
وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه بكلية الجبيل.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه بكلية الجبيل.. الشروط وطريقة التقديم

١٠:٢٠ م، الأحد، ٢٠ يناير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *