خبراء يفسرون ظاهرة انتشار الذباب وتأثيراته الضارة

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كشف متخصصون وأطباء، ظاهرة انتشار الذباب في وقت معين خلال العام، موضحين خطورته على صحة البشر، وكذلك على بعض المحاصيل الزراعية.

يتسبب في أمراض خطيرة

وقال الدكتور طارق العربي، إن: “الذباب يمكن أن يتسبب بأمراض خطيرة مثل السل والسالمونيلا والكوليرا والتهاب الكبد والدوسنتاريا والتيفوئيد والرمد”.

ولفت العربي إلى أن الذباب يسبب آلاما في المعدة نتيجة ما يحدثه من تلوث، فضلاً عن القيء والإسهال.

وأوردت صحيفة “الرأي” 4 معلومات مهمة عن الذباب وهي:

1- جرف الأمطار للتربة والمستنقعات يزيد من أعداده

2- زيادة كمية الأمطار تقصر دورة حياته لأن الماء يسرع من نضوجه.

3- تنظيف سلندرات الغاز والبيت والتخلص من القمامة بشكل يومي يحد من انتشاره.

4- يمكن مقاومته عن طريق استخدام الصاعق الكهربائي وطلب مساعدة الخبراء.

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ينتشر بكثرة في المناخ المعتدل

أكدت خبيرة علم الحشرات الدكتورة جنان الحربي أن ظهور الذباب في هذه الفترة أمر طبيعي لتزامن انتشاره بكثافة عالية مع المناخ المعتدل.

وأشارت إلى أن من أسباب سرعة انتشاره، قصر دورة حياته، التي تتراوح بين أسبوعين و25 يوماً، وبإمكان الأنثى أن تضع ما يقارب 650 بيضة خلال فترة حياتها، ويتم الفقس في يومين.

191 مليون ذبابة في الموسم

وبينت الحربي أنه بإمكان هذه الحشرة أن تعيش من غير تغذية لمدة أربعة أيام، لافتة إلى أن الأنثى الواحدة إذا استمرت فى وضع البيض بالمعدل العادي خلال أشهر الصيف، فإن الناتج يصل تقريباً إلى 191 مليون ذبابة، ولكن هذا نادراً ما يحدث بسبب المكافحة والمتغيرات البيئية.