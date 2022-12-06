استشاري يوجه 3 نصائح مهمة للحفاظ على صحة العين

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وجه د. محمد الحربي طبيب البصريات والمهتم بالتثقيف والتوعية وصحة العين، بعض النصائح لحماية النظر والعين.

وقال الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: “في الأجواء الحلوة بعض النصائح عن صحة العين كالتالي:

– النظارة الشمسية ضرورية حتى لو الأجواء غائمة، لآن الغاية منع الأشعة فوق البنفسجية

– دخان الحطب لا ينظف العين بل يسبب تهيجات وجفاف

– يفضل البعد عن شبّة النار في حال كنت ترتدي العدسات اللاصقة

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وفي وقت سابق، أكد د. محمد الحربي طبيب بصريات، أن تثبيت القرنية هو إجراء بسيط وسهل، والغاية منه منع تقدم القرنية المخروطية وعدم تدهورها حتى لا تصل لمراحل متقدمة.

وأضاف الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تثبيت القرنية ليس الغاية منه تصحيح النظر”.

وتابع د. محمد الحربي “يتم تثبيت القرنية، عبر وضع قطرات من مادة مخصصة ( فيتامين B₂ ) ومن ثم تسليط الأشعة فوق البنفسجية عليها وذلك لتقوية روابط القرنية”.