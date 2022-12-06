8 نصائح للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية

تواصل – فريق التحرير:

نصح الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة التابعة لوزارة الصحة، باتباع إرشادات الوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية، أثناء هطول الأمطار.

وشارك حساب “صحة مكة” نصائح لسلامتك أثناء هطول الأمطار:

للوقاية من نزلات البرد

– ابق في المنزل حين يشتد المطر

– لا تطل الجلوس تحت المطر مباشرة

– ارتد معطف أو احمل مظلة لتجنب البلل

حتى لا تصاب بعدوى من نواقل الأمراض:

– تجنب أماكن تجمع الأمطار

– ارتد الملابس ذات الأكمام الطويلة

– قم بتغطية الساقين

– استخدم الكريمات الطاردة للحشرات عند اللزوم

– استخدم الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ من دخول الحشرات

وأورد حساب “صحة مكة” أنه حتى لا يتعرض المرء للإصابات أو السقوط يجب ارتداء الأحذية المانعة للانزلاق.

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

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