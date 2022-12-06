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مشروع لسقيا 300 أسرة بقرى الطائف
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مشروع لسقيا 300 أسرة بقرى الطائف

مشروع لسقيا 300 أسرة بقرى الطائف

مشروع لسقيا 300 أسرة بقرى الطائف
٠١:٣١:٥٥ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

اعتمدت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، مشروع سقيا 300 أسرة بالصهاريج شهريًا في قرى وهجر محافظة الطائف، بالتعاون مع «وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية»، إلى جانب بدء مشروع تركيب 500 محطة تنقية وبرادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن درهم أن الجمعية وزعت 31,960 ألف عبوة ماء على متضرري سيول جدة مؤخرًا، بالتنسيق مع فروع الدفاع المدني في أحياء الأجاويد، والرحاب، وبحرة.

كما نفذت 17 مبادرة تطوعية و وزعت 166,760 ألف عبوة في منافذ الحرم المكي ومساجد مكة المكرمة، فيما بلغ مجموع عبوات برامج سقيا المساجد 81,000 ألف عبوة، و24,360 ألف عبوة للأربطة، و20,240 ألف عبوة لسقيا الجمعيات الخيرية.

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وجرى توزيع 6,480 ألف عبوة على مغاسل الموتى، ومثلها لسقيا جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وسقيا العمال بـ290 جالوناً، و13,560 ألف عبوة لسقيا الفعاليات المجتمعية.

الكلمات الدلالية:
الطائف سقيا الماء مشروعات خيرية مكة المكرمة

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