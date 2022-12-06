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«سناب شات» يتيح ميزة تحديد الموقع.. تعرف عليها بالتفصيل (فيديو)
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«سناب شات» يتيح ميزة تحديد الموقع.. تعرف عليها بالتفصيل (فيديو)

«سناب شات» يتيح ميزة تحديد الموقع.. تعرف عليها بالتفصيل (فيديو)

«سناب شات» يتيح ميزة تحديد الموقع.. تعرف عليها بالتفصيل (فيديو)
٠١:٣٧:٠١ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة حديثة تتيح تسجيل موقعك لمدة محددة، ومن ثم إلغاء تحديد الموقع بعد ذلك حسب الوقت الذي يحدده المستخدم.

وأوضح الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الميزة مفيدة للطفل ومتابعة خطة سيره، أو الأصدقاء أو أي شخص أن حريص عليه.

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وأضاف “سيتمكن صديقك من معرفة موقعك الفعلي للمدة التي تختارها 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات”.

وتابع سالم الحربي بقوله : “في حالة تحديد الموقع 15 دقيقة، مثلا سيتم إلغاء تحديد الموقع تلقائيا بعد انتهاء التوقيت الذي تم تحديده”.

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الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات سالم الحربي سناب شات ميزة تحديد الموقع

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